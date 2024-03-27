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Табаева Фарзана

Место рождения

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Рахимова Марфуга Сайфулловна

Отец ребёнка: Табаев Сайфулла

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Табаев Зиннатулла Сайфуллович

Отец ребёнка: Табаев Сайфулла

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
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