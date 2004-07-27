Зайцева (Парамонова) Алевтина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1930
Дата смерти27.07.2004
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1930
Отец: Парамонов Александр
Мать: Парамонова Александра
Рождение ребёнка
22.04.1955
Дочь: Семенова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Ильич
Рождение ребёнка
19.07.1962
Сын: Зайцев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Ильич
Рождение ребёнка
05.05.1968
Дочь: Кутузова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
27.07.2004