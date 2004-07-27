Зайцева (Парамонова) Алевтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Парамонова) Алевтина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1930

Дата смерти

27.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1930

Отец: Парамонов Александр

Мать: Парамонова Александра

Рождение ребёнка
22.04.1955

Дочь: Семенова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Ильич

Рождение ребёнка
19.07.1962

Сын: Зайцев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Ильич

Рождение ребёнка
05.05.1968

Дочь: Кутузова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Анатолий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
27.07.2004
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