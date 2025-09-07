Бавырина (Иванова) Мария Васильевна 03.02.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Бавырина (Иванова) Мария Васильевна

Автор
КХ
Харитонов К.

женский, родилась 03.02.1913

умерла Неизвестно

Отец
Иванов (Шванебах) Василий (Николай Николаевич) Иванович14.09.1873 г.р.
Мать
Иванова Анастасия Николаевна1885 г.р.
Дети
Харитонова Герта Александровна24.09.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1913

Отец: Иванов (Шванебах) Василий (Николай Николаевич) Иванович

Мать: Иванова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1936

Дочь: Харитонова Герта Александровна

Отец ребёнка: Бавырин Александр Осипович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
Неизвестно

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