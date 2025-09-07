Бавырина (Иванова) Мария Васильевна
женский, родилась 03.02.1913
умерла Неизвестно
ОтецИванов (Шванебах) Василий (Николай Николаевич) Иванович14.09.1873 г.р.
МатьИванова Анастасия Николаевна1885 г.р.
Дети
Харитонова Герта Александровна24.09.1936 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1913
Рождение ребёнка
24.09.1936
Дочь: Харитонова Герта Александровна
Отец ребёнка: Бавырин Александр Осипович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно