Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрона (раскольники) Стефановна
Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1819
Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов
Московская губерния, Коломенский уезд, Мячковская волость, сельцо Рат(д)чино(а) Вотчина Князя Александра Михайловича Голицына
Смерть
Неизвестно