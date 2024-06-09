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Марина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1801 г.р.
1813 г.р.
1814 г.р.
Между 1816 и 1819 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрона (раскольники) Стефановна

Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мария Стефановна

Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1819

Сын: Нестор(солдат) Стефанов

Отец ребёнка: Степан /Стефан Денисов

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Московская губерния, Коломенский уезд, Мячковская волость, сельцо Рат(д)чино(а) Вотчина Князя Александра Михайловича Голицына
Смерть
Неизвестно

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