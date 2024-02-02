Барышникова (Такмакова) Анисия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова (Такмакова) Анисия Борисовна

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Место рождения

с.Верхние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области

Дата рождения

07.01.1906

Дата смерти

16.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Верхние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
20.07.1926

Сын: Барышников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович

Рождение ребёнка
25.02.1928

Сын: Барышников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович

Рождение ребёнка
26.08.1929

Дочь: Дубова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1932

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Барышникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Василий Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница, ИП
Смерть
16.03.1986
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