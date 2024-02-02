Барышникова (Такмакова) Анисия Борисовна
Место рожденияс.Верхние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области
Дата рождения07.01.1906
Дата смерти16.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906
с.Верхние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
20.07.1926
Сын: Барышников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович
Рождение ребёнка
25.02.1928
Сын: Барышников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович
Рождение ребёнка
26.08.1929
Дочь: Дубова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1932
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Барышникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Барышников Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница, ИП
Смерть
16.03.1986