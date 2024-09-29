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Толоконников Андрей Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.08.1904

Дата смерти

03.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1904

Отец: Толоконников Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толоконникова Мария Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криковская (Толоконникова) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
вагоно-ремонтный слесарь, стрелочник, рабочий Григорополисской станции СКЖД
Рождение ребёнка
22.08.1935

Дочь: Морозова (Толоконникова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна

Рождение ребёнка
28.08.1938

Дочь: Чвалова (Толоконникова) Валентина

Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна

Рождение ребёнка
24.03.1942

Сын: Толоконников Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна

Рождение ребёнка
22.08.1949

Сын: Толоконников Александр Андреевич

Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна

Смерть
03.01.1978

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