Толоконников Андрей Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.08.1904
Дата смерти03.01.1978
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1904
Отец: Толоконников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криковская (Толоконникова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
вагоно-ремонтный слесарь, стрелочник, рабочий Григорополисской станции СКЖД
Рождение ребёнка
22.08.1935
Дочь: Морозова (Толоконникова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
28.08.1938
Дочь: Чвалова (Толоконникова) Валентина
Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
24.03.1942
Сын: Толоконников Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
22.08.1949
Сын: Толоконников Александр Андреевич
Мать ребёнка: Толоконникова Мария Стефановна
Смерть
03.01.1978