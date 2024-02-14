Ермизина (Пряхина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермизина (Пряхина) Татьяна

Место рождения

х. Кармала Октябрьского р-на Оренбургской обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Пряхин Семен

Мать: Пряхина (Стародубцева) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермизина) Нина Семеновна

Отец ребёнка: Ермизин Семён Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1939

Дочь: Синельникова (Ермизина) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Ермизин Семён Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1941

Дочь: Нестеркина (Ермизина) Валентина

Отец ребёнка: Ермизин Семён Иванович

Смерть
2007
Похороны
Неизвестно

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