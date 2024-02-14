Ермизина (Пряхина) Татьяна
Место рождениях. Кармала Октябрьского р-на Оренбургской обл.
Дата рождения1906
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Пряхин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермизина) Нина Семеновна
Отец ребёнка: Ермизин Семён Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1939
Дочь: Синельникова (Ермизина) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Ермизин Семён Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1941
Дочь: Нестеркина (Ермизина) Валентина
Отец ребёнка: Ермизин Семён Иванович
Смерть
2007
Похороны
Неизвестно