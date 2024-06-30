Кабурнеев Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабурнеев Виктор Константинович
Мать ребёнка: Кабурнеева Василина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабурнеев Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Кабурнеева Василина
Рождение ребёнка
20.01.1975
Дочь: Певневец (Кабурнеева) Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Кабурнеева Василина
Смерть
Неизвестно