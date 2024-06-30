Кабурнеев Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабурнеев Константин Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабурнеев Виктор Константинович

Мать ребёнка: Кабурнеева Василина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабурнеев Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Кабурнеева Василина

Рождение ребёнка
20.01.1975

Дочь: Певневец (Кабурнеева) Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Кабурнеева Василина

Смерть
Неизвестно

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