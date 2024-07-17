Перевезенцев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевезенцев Неизвестно Алексеевич
Мать ребёнка: Перевезенцева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевезенцев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Перевезенцева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перевезенцева Нина
Смерть
Неизвестно