Перевезенцев Алексей Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Перевезенцев Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Привезенцев Василий Федорович

Мать: Привезенцева (Кондюрина) Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевезенцев Неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Перевезенцева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевезенцев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Перевезенцева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевезенцева Нина

Смерть
Неизвестно

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