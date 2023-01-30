Кривоногова Степанида Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Степанида Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Денис Степанович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кривоногов Андрей Денисович

Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович

Рождение ребёнка
1731

Дочь: (Кривоногова) Марфа Денисовна

Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: (Кривоногова) Евдокия Денисовна

Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Кривоногов Гаврила Денисович

Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кривоногов Анисим Денисович

Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Кривоногова) Васса Денисовна

Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
До 1815
Громково, Богородский, Московская область

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