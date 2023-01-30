Кривоногова Степанида Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кривоногов Андрей Денисович
Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: (Кривоногова) Марфа Денисовна
Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: (Кривоногова) Евдокия Денисовна
Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Кривоногов Гаврила Денисович
Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кривоногов Анисим Денисович
Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Кривоногова) Васса Денисовна
Отец ребёнка: Кривоногов Денис Степанович
Смерть
До 1815