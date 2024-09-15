Букалов Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукалов Лука

Букалов Лука

Место рождения

Орел

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букалов Гордей Лукин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 1645
Городовой службы Орел Крестоприводная книга 1645
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.