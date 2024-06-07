Ирина Матвеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Душенкова (Ларькина) Агриппина Фёдорова

Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов

Байково
Рождение ребёнка
20.10.1872

Дочь: (Ларькина) Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов

Байково
Рождение ребёнка
20.01.1875

Сын: Ларькин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов

Байково
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ларькин Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ларькин Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ушакова (Ларькина) Степанида Фёдорова

Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов

Байково
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ларькин Козьма Фёдоров

Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов

Рождение ребёнка
?.12.1887

Дочь: (Ларькин) Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов

Рождение ребёнка
28.08.1893

Дочь: (Ларькина) Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов

Байково
Смерть
Неизвестно

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