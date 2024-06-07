Ирина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Душенкова (Ларькина) Агриппина Фёдорова
Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов
Байково
Рождение ребёнка
20.10.1872
Дочь: (Ларькина) Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов
Байково
Рождение ребёнка
20.01.1875
Сын: Ларькин Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов
Байково
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ларькин Илья Фёдоров
Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ушакова (Ларькина) Степанида Фёдорова
Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов
Байково
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов
Рождение ребёнка
?.12.1887
Дочь: (Ларькин) Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов
Рождение ребёнка
28.08.1893
Дочь: (Ларькина) Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Ларькин Фёдор Гаврилов
Байково
Смерть
Неизвестно