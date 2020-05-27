Котов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1942
Дата смерти27.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Надежда младшая
Рождение ребёнка
20.05.1969
Дочь: Сухецкая (Котова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Котова Надежда младшая
Рождение ребёнка
25.12.1970
Дочь: Будник (Котова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Котова Надежда младшая
Рождение ребёнка
03.10.1976
Мать ребёнка: Котова Надежда младшая
Смерть
27.05.2020