Котов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1942

Дата смерти

27.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1942

Отец: Котов Александр Васильевич

Мать: Котова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Надежда младшая

Рождение ребёнка
20.05.1969

Дочь: Сухецкая (Котова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Котова Надежда младшая

Рождение ребёнка
25.12.1970

Дочь: Будник (Котова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Котова Надежда младшая

Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.10.1976

Сын: Котов Александр Иванович

Мать ребёнка: Котова Надежда младшая

Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область
Смерть
27.05.2020

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