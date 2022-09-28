Шарапова Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарапов Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
17.08.2005
Отец ребёнка: Шарапов Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
24.02.2014
Дочь: Шарапова Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Шарапов Андрей Владимирович