Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1906
Дата смерти01.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1906
Отец: Гузяев Игнат Андреевич
Бракосочетание
1932
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1938
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.1992