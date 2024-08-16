Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1906

Дата смерти

01.11.1992

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1906

Отец: Гузяев Игнат Андреевич

Мать: (Гузяева) Мария Андреевна

Бракосочетание
1932

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1935

Сын: Димов Виктор Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1938

Сын: Димов Алексей Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.11.1992

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