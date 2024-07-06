Воронин Ефрем
Место рожденияРоссия, Курская область, дер. Малеевка
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Воронин Петр
Мать: не указана
Россия, Курская область, дер. Малеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воронина) Мария
Мать ребёнка: (Виноградова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Иван
Мать ребёнка: (Виноградова) Дарья
Рождение ребёнка
27.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Виноградова) Дарья
Россия, Курская область, дер. Малеевка
Смерть
Около 1956
Россия, Курская область, дер. Малеевка