Воронин Ефрем Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронин Ефрем

Место рождения

Россия, Курская область, дер. Малеевка

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Воронин Петр

Мать: не указана

Россия, Курская область, дер. Малеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воронина) Мария

Мать ребёнка: (Виноградова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Иван

Мать ребёнка: (Виноградова) Дарья

Рождение ребёнка
27.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Виноградова) Дарья

Россия, Курская область, дер. Малеевка
Смерть
Около 1956
Россия, Курская область, дер. Малеевка

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