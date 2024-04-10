Довгард Лейзер Йоселев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Довгард Исай (Шая) Лейзерович
Мать ребёнка: Довгард Энта
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Довгард Лия Лейзеровна
Мать ребёнка: Довгард Энта
россия
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Этка Лейзеровна
Мать ребёнка: Довгард Энта
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Довгард Ицык-Залман Лейзерович (Соломон Лазаревич)
Мать ребёнка: Довгард Энта
Рождение ребёнка
С 1884 по 1885
Дочь: Меерович Дышка Лейзеровна
Мать ребёнка: Довгард Энта
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Довгард Ольга (Гольда) Лейзеровна
Мать ребёнка: Довгард Энта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бася
Мать ребёнка: Довгард Энта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бенцель Лейзеров
Мать ребёнка: Довгард Энта
Смерть
Неизвестно