Довгард Лейзер Йоселев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгард Лейзер Йоселев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Довгард Исай (Шая) Лейзерович

Мать ребёнка: Довгард Энта

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Довгард Лия Лейзеровна

Мать ребёнка: Довгард Энта

россия
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Этка Лейзеровна

Мать ребёнка: Довгард Энта

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Довгард Ицык-Залман Лейзерович (Соломон Лазаревич)

Мать ребёнка: Довгард Энта

Рождение ребёнка
С 1884 по 1885

Дочь: Меерович Дышка Лейзеровна

Мать ребёнка: Довгард Энта

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Довгард Ольга (Гольда) Лейзеровна

Мать ребёнка: Довгард Энта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бася

Мать ребёнка: Довгард Энта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенцель Лейзеров

Мать ребёнка: Довгард Энта

Смерть
Неизвестно
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