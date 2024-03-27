Гилазов Нургали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилазов Нургали

Место рождения

д. Кыр.-Тявгильдино

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Гилазов Зиятдин

Мать: (Бикмуллина) Нәгыймә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кадырова) Мушрифа Нафигулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кадырова) Мушрифа Нафигулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кадырова) Мушрифа Нафигулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кадырова) Мушрифа Нафигулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кадырова) Мушрифа Нафигулловна

Военная награда
Неизвестно
Гилязов Нургали Гилязович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1914Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно

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