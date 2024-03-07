Лось Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1911
Дата смерти29.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911
Отец: Лось Фёдор Макарьевич
Мать: Лось Мария Антоновна
Рождение ребёнка
28.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лось Марьяна
Рождение ребёнка
19.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лось Марьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лось Марьяна
Смерть
29.03.1988