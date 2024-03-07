Лось Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лось Сергей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1911

Дата смерти

29.03.1988

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911

Отец: Лось Фёдор Макарьевич

Мать: Лось Мария Антоновна

Рождение ребёнка
28.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лось Марьяна

Рождение ребёнка
19.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лось Марьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лось Марьяна

Смерть
29.03.1988
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