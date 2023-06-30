Рысёва Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысёва Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1963

Отец: Рысёв Владимир Иванович

Мать: Киселёва Валентина Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1981

Дочь: Тхоржевская Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Позднов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1986

Сын: Позднов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Позднов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
25.11.1989

Сын: Позднов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Позднов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
04.10.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Позднов Владимир Васильевич

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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