Рысёва Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1963
Рождение ребёнка
01.12.1981
Дочь: Тхоржевская Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Позднов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1986
Сын: Позднов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Позднов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1989
Сын: Позднов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Позднов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Позднов Владимир Васильевич
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область