Мещеряков Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мещеряков Тимофей Степанович
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Мещерякова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Мещерякова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мещерякова Антонина
Смерть
Неизвестно