Барашков Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барашков Егор Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барашков Павел Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барашков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Иванна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно