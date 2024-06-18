Барашков Николай Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Барашков Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барашков Егор Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барашков Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барашков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Иванна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барашкова Любовь Михайловна

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