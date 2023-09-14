Калинина Матрона Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Матрона Иоанновна

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Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Рождение ребёнка
1795

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Феоктист Анфиногенович

Смерть
Неизвестно
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