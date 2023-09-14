Калинина Матрона Иоанновна
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Рождение ребёнка
1795
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Феоктист Анфиногенович
Смерть
Неизвестно