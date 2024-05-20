Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселицкий Илия Афанасьев

Мать: Веселицкая ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселицкий Михаил Ильич (Ильин)

Мать ребёнка: Веселицкая Анна Павловна

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1888

Дочь: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Мать ребёнка: Веселицкая Анна Павловна

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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