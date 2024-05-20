Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веселицкий Илия Афанасьев
Мать: Веселицкая ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселицкий Михаил Ильич (Ильин)
Мать ребёнка: Веселицкая Анна Павловна
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична
Мать ребёнка: Веселицкая Анна Павловна
Смерть
Неизвестно