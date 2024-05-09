Ронжин Анатолий
Место рожденияЧелябинск
Дата рождения1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Ронжин Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ронжина) Наталья
Мать ребёнка: Ронжина (Лебедева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ронжин Владимир
Мать ребёнка: Ронжина (Лебедева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ронжина (Лебедева) Анна
Рождение ребёнка
17.10.1951
Дочь: Труфанова (Ронжина) Татьяна
Мать ребёнка: Ронжина (Лебедева) Анна