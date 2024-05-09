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Ронжин Анатолий

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Место рождения

Челябинск

Дата рождения

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ронжин Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ронжина) Наталья

Мать ребёнка: Ронжина (Лебедева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ронжин Владимир

Мать ребёнка: Ронжина (Лебедева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ронжина (Лебедева) Анна

Рождение ребёнка
17.10.1951

Дочь: Труфанова (Ронжина) Татьяна

Мать ребёнка: Ронжина (Лебедева) Анна

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