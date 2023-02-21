Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья

Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Реус (reus) Трофим Тимофеев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Аграфена Трофимова

Отец ребёнка: Реус (reus) Трофим Тимофеев

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Реус (reus) Федор Трофимов

Отец ребёнка: Реус (reus) Трофим Тимофеев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Реус (reus) Прокофий Трофимов

Отец ребёнка: Реус (reus) Трофим Тимофеев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close