Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Реус (reus) Трофим Тимофеев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Аграфена Трофимова
Отец ребёнка: Реус (reus) Трофим Тимофеев
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Реус (reus) Федор Трофимов
Отец ребёнка: Реус (reus) Трофим Тимофеев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Реус (reus) Прокофий Трофимов
Отец ребёнка: Реус (reus) Трофим Тимофеев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно