Воскресенская (Завьялова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенская (Завьялова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1895

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Воскресенский Иван Павлович

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Воскресенская) Мария Павловна

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.03.1873

Сын: Воскресенский Андрей Павлович

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1875

Сын: Воскресенский Николай Павлович

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Воскресенская) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1880

Сын: Воскресенский Алексей Павлович

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Воскресенский Сергей Павлович

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Воскресенский Александр Павлович

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Смерть
После 1895

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