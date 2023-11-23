Воскресенская (Завьялова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Воскресенский Иван Павлович
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Воскресенская) Мария Павловна
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1873
Сын: Воскресенский Андрей Павлович
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1875
Сын: Воскресенский Николай Павлович
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Воскресенская) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1880
Сын: Воскресенский Алексей Павлович
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Воскресенский Сергей Павлович
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Воскресенский Александр Павлович
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Смерть
После 1895