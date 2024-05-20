Котлярчук Никифор Стефанович
Место рожденияс. Кочерги, Сумская область, Украина (ранее Глуховский уезд, Черниговская губерния)
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кочерги, Сумская область, Украина (ранее Глуховский уезд, Черниговская губерния)
Рождение ребёнка
22.10.1875
Дочь: Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Котлярчук («Палареченкова») Марья Петровна
с. Кочерги, Сумская область, Украина
Смерть
Неизвестно