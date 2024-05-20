Котлярчук Никифор Стефанович Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котлярчук Никифор Стефанович

Место рождения

с. Кочерги, Сумская область, Украина (ранее Глуховский уезд, Черниговская губерния)

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кочерги, Сумская область, Украина (ранее Глуховский уезд, Черниговская губерния)
Рождение ребёнка
22.10.1875

Дочь: Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Котлярчук («Палареченкова») Марья Петровна

с. Кочерги, Сумская область, Украина
Смерть
Неизвестно

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