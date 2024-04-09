Морозова Матрона Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Матрона Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Коченягино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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