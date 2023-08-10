Антонова (Путилло) Елизавета Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Антонова Аграфена Дмитриевна
Отец ребёнка: Антонов Михаил Дмитриевич
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1936
Сын: Антонов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Антонов Михаил Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1986