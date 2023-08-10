Антонова (Путилло) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Путилло) Елизавета Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Антонова Аграфена Дмитриевна

Отец ребёнка: Антонов Михаил Дмитриевич

Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1936

Сын: Антонов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Антонов Михаил Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1986

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