Пыжев Влас Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыжев Влас Кирилович

Пыжев Влас Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Пыжев Кирилл Маркович

Мать: Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пыжев Павел Власович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Пыжева) Агрипина Власовна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Никифор Власович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пыжев Иван Власович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Пыжева) Матрена Власовна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Пыжева) Татьяна Власовна

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пыжев Яков Власович

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.