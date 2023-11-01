Пыжев Влас Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Пыжев Кирилл Маркович
Мать: Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пыжев Павел Власович
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Пыжева) Агрипина Власовна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пыжев Иван Власович
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Пыжева) Матрена Власовна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Пыжева) Татьяна Власовна
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пыжев Яков Власович
Мать ребёнка: Анна Егоровна