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Кромм (Кулигина) Светлана Леонидовна
Кромм (Кулигина) Светлана Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1968
Пол
Женский
Отец
Кулигин Леонид Никанорович
1949 г.р.
Мать
Кулигина (Прилепова) Тамара Викторовна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1968
Отец:
Кулигин Леонид Никанорович
Мать:
Кулигина Тамара Викторовна
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