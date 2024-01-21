Кромм (Кулигина) Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кромм (Кулигина) Светлана Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1968

Отец: Кулигин Леонид Никанорович

Мать: Кулигина Тамара Викторовна

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