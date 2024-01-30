Vaikla Oskar
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1896
Дата смерти23.07.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1942
Сын: Vaikla Paul
Мать ребёнка: Vaikla (Udeküll) Marta
Рождение ребёнка
28.07.1945
Сын: Vaikla Rein
Мать ребёнка: Vaikla (Udeküll) Marta
Смерть
23.07.1959
Похороны
Неизвестно