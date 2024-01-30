Vaikla Oskar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vaikla Oskar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1896

Дата смерти

23.07.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
1945 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1942

Сын: Vaikla Paul

Мать ребёнка: Vaikla (Udeküll) Marta

Рождение ребёнка
28.07.1945

Сын: Vaikla Rein

Мать ребёнка: Vaikla (Udeküll) Marta

Смерть
23.07.1959
Похороны
Неизвестно

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