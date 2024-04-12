Казначеев Софрон Константинович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Софроновна
Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Казначеев Никифор Софронович
Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефросинья Софроновна
Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Казначеев Родион Софронович
Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Казначеев Федосий Софронович
Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния