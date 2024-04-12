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Казначеев Софрон Константинович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Казначеев Константин Меркурьевич

Мать: Казначеева Мария Андроновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Софроновна

Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Казначеев Никифор Софронович

Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефросинья Софроновна

Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Казначеев Родион Софронович

Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Казначеев Федосий Софронович

Мать ребёнка: Казначеева Ксения Семеновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казначеева Ксения Семеновна

Смерть
Неизвестно
Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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