Стерхова (Чиркова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерхова (Чиркова) Александра Васильевна

Место рождения

Толстик, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

27.08.1921

Дата смерти

12.06.2005

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1951 г.р.
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АИ
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1921

Отец: Чирков Василий Иванович

Мать: Чиркова Надежда Павловна

Толстик, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1951

Дочь: Емельянова Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Стерхов Афанасий Савельевич

Рождение ребёнка
09.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стерхов Афанасий Савельевич

Рождение ребёнка
19.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стерхов Афанасий Савельевич

Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
12.06.2005
Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
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