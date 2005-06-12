Стерхова (Чиркова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1921
Дата смерти12.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1921
Отец: Чирков Василий Иванович
Мать: Чиркова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
09.02.1951
Дочь: Емельянова Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Стерхов Афанасий Савельевич
Рождение ребёнка
09.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стерхов Афанасий Савельевич
Рождение ребёнка
19.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стерхов Афанасий Савельевич
Смерть
12.06.2005