Каштанова (Мельникова) Ксения Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова (Мельникова) Ксения Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1906

Муж: Каштанов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
24.04.1907

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
03.12.1908

Сын: Каштанов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
21.05.1910

Сын: Каштанов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
06.06.1911

Сын: Каштанов Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
27.04.1914

Сын: Каштанов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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