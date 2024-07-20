Каштанова (Мельникова) Ксения Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1906
Рождение ребёнка
24.04.1907
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
03.12.1908
Сын: Каштанов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1910
Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1911
Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1914
Сын: Каштанов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Каштанов Матвей Андреевич
Смерть
Неизвестно