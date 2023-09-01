Иванов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Василий Александрович

Иванов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1959

Дочь: Гаврилова (Иванова) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Иванова (Захарова) Мария Семеновна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.06.1962

Сын: Иванов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Иванова (Захарова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Вычислено 27.02.1967

Дочь: Семенова (Иванова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Иванова (Захарова) Мария Семеновна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
07.11.?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.