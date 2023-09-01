Иванов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1959
Дочь: Гаврилова (Иванова) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Иванова (Захарова) Мария Семеновна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.06.1962
Сын: Иванов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Иванова (Захарова) Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Вычислено 27.02.1967
Дочь: Семенова (Иванова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Иванова (Захарова) Мария Семеновна
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
07.11.?