Семанова (Свечникова) Евдокия Александровна
Место рожденияд. Шаровская, Зачачьевская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения01.08.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Евдокия рождена 1 августа 1894 г, крещена 2, запись 11. Деревни Шаровской крестьянин Александр Андреев Свечников и законная жена его дарья Алексеева, оба православные. ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 Д. 328 с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны:по деревне Кривоносовской. по деревне Кривон... Показать все
Бракосочетание
19.07.1920
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
регистрация брака в Емецком сельсовете Фонд № Р-6083. Оп.17. Д. 13 с. 36
Рождение ребёнка
12.04.1927
Дочь: Мальгина (Семанова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович
Заполье, Холмогорский район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
15.11.1928
Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
21.08.1932
Сын: Семанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
28.01.1934
Сын: Семанов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно