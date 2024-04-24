Семанова (Свечникова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семанова (Свечникова) Евдокия Александровна

Место рождения

д. Шаровская, Зачачьевская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

01.08.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Евдокия рождена 1 августа 1894 г, крещена 2, запись 11. Деревни Шаровской крестьянин Александр Андреев Свечников и законная жена его дарья Алексеева, оба православные. ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 Д. 328 с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семанов Илья Иванович

Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1920
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны:по деревне Кривоносовской. по деревне Кривон... Показать все
Бракосочетание
19.07.1920

Муж: Семанов Иван Александрович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
регистрация брака в Емецком сельсовете Фонд № Р-6083. Оп.17. Д. 13 с. 36
Рождение ребёнка
12.04.1927

Дочь: Мальгина (Семанова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович

Заполье, Холмогорский район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
15.11.1928

Сын: Семанов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
21.08.1932

Сын: Семанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
28.01.1934

Сын: Семанов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Семанов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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