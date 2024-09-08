Афанаскина (Лукашина) Анастасия Левонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афанаскина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанаскин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.12.1935
Сын: Афанаскин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Афанаскин Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно