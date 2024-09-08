Афанаскина (Лукашина) Анастасия Левонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина (Лукашина) Анастасия Левонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанаскин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанаскина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанаскин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.12.1935

Сын: Афанаскин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Афанаскин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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