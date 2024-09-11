Потапченкова Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапченкова Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапченков Евстафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапченко Зоя Евстафьевна

Отец ребёнка: Потапченков Евстафий

Рождение ребёнка
1900

Сын: Потапченко Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Потапченков Евстафий

Рождение ребёнка
1903

Сын: Потапченко Афанасий Евстафьевич

Отец ребёнка: Потапченков Евстафий

Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна

Отец ребёнка: Потапченков Евстафий

Рождение ребёнка
1916

Сын: Потапченко Алексей Евстафьевич

Отец ребёнка: Потапченков Евстафий

Смерть
1931
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Потапченко Николай Евстафьевич

Отец ребёнка: Потапченков Евстафий

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