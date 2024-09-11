Потапченкова Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапченков Евстафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапченко Зоя Евстафьевна
Отец ребёнка: Потапченков Евстафий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Потапченко Иван Евстафьевич
Отец ребёнка: Потапченков Евстафий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Потапченко Афанасий Евстафьевич
Отец ребёнка: Потапченков Евстафий
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: Фандикова Татьяна (Потапченко) Евстафьевна
Отец ребёнка: Потапченков Евстафий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Потапченко Алексей Евстафьевич
Отец ребёнка: Потапченков Евстафий
Смерть
1931
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Потапченко Николай Евстафьевич
Отец ребёнка: Потапченков Евстафий