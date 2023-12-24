Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луиза
Отец ребёнка: Владимиров Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Владимиров Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Владимиров Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Владимиров Степан Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно