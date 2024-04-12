Елена Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Диомидовна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
10.08.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.08.1881 Чермы Елизавета Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Антонович Чермы мать жена Мария Ивановна Чермы крестьянин Диомид Григорьевич Чермы крестьянская дочь Елен... Показать все
Смерть
Неизвестно
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