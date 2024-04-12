Елена Диомидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Восприемник
10.08.1881 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.08.1881 Чермы Елизавета Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Антонович Чермы мать жена Мария Ивановна Чермы крестьянин Диомид Григорьевич Чермы крестьянская дочь Елен... Показать все
Смерть
Неизвестно