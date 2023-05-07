Никулина Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Евгений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1948

Сын: Никулин Игорь Евгеньевич

Мать ребёнка: Никулина Зоя Афанасьевна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
?.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Зоя Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Зоя Афанасьевна

Смерть
2012
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