Зубович Александр Евстафьевич
Место рожденияУкраинская ССР, Винницкая обл., г. Полонное
Дата рождения1893
Дата смерти08.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Прапорщик Царской армии
Рождение ребёнка
21.01.1932
Дочь: Свешникова-Зубович (Зубович) Ольга Александровна
Мать ребёнка: (Свешникова) Глафира Николаевна
Смерть
08.10.1937