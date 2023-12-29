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Зубович Александр Евстафьевич

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Место рождения

Украинская ССР, Винницкая обл., г. Полонное

Дата рождения

1893

Дата смерти

08.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Прапорщик Царской армии
Рождение ребёнка
21.01.1932

Дочь: Свешникова-Зубович (Зубович) Ольга Александровна

Мать ребёнка: (Свешникова) Глафира Николаевна

Смерть
08.10.1937

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