Знобина (Еремина) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знобина (Еремина) Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Еремин Григорий

Мать: Еремина (Афонина) Екатерина

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Никитина (Знобина) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Знобин Василий Иванович

Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Знобин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Знобин Иван Иванович

Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Зайцева (?) (Знобина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович

Рождение ребёнка
30.12.1916

Дочь: (Знобина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Знобин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович

Смерть
1962

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