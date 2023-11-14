Знобина (Еремина) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Еремин Григорий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Никитина (Знобина) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Знобин Иван Иванович
Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Зайцева (?) (Знобина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1916
Дочь: (Знобина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Белов-Знобин Иван Петрович
Смерть
1962