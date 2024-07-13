Шаповалова Людмила Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаповалова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Александр Емельянович

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