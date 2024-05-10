Гончарова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Алёна Николаевна
Отец ребёнка: Гончаров Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сажнева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Гончаров Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Денис Николаевич
Отец ребёнка: Гончаров Николай Николаевич