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Онацко Степан Степанович

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Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Онацько Степан Иосипов

Мать: Онацько Татьяна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.06.1932

Дочь: Войтенко Мария Степановна

Мать ребёнка: Онацко Пелагея

Рождение ребёнка
28.09.1936

Сын: Онацько Николай Степанович

Мать ребёнка: Онацко Пелагея

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.10.1946

Дочь: Щёчка Наталья

Мать ребёнка: Онацко Пелагея

Великие Будища, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онацко Пелагея

Смерть
1974
Великие Будища, Полтавська область
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