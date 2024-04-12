Онацко Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Онацько Степан Иосипов
Мать: Онацько Татьяна
Рождение ребёнка
21.06.1932
Дочь: Войтенко Мария Степановна
Мать ребёнка: Онацко Пелагея
Рождение ребёнка
28.09.1936
Сын: Онацько Николай Степанович
Мать ребёнка: Онацко Пелагея
Рождение ребёнка
01.10.1946
Дочь: Щёчка Наталья
Мать ребёнка: Онацко Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онацко Пелагея
Смерть
1974