Леонтьев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Аполлонова (Леонтьева) Устинья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Талица, Талицкий, Свердловская область
Родилась в 1798 году.(ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94, на тот момент ей было 24 года)
Смерть
Неизвестно