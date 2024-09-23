Леонтьев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Аполлонова (Леонтьева) Устинья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Талица, Талицкий, Свердловская область
Родилась в 1798 году.(ГАСО, Ф.6, оп.2, д.443, Исповедные ведомости Талицкого Завода 1822 года, №94, на тот момент ей было 24 года)
Смерть
Неизвестно

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