Пономарев Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Егор Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Дочь: Мазурина (Пономарева) Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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